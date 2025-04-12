إعلان

ترامب: انخفاض الدولار هذا الأسبوع لا يهم لأنه سيرتفع وسيصبح أقوى

02:09 ص السبت 12 أبريل 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن انخفاض الدولار هذا الأسبوع لا يهم، لأنه سيرتفع وسيصبح أقوى من أي وقت مضى.

وأضاف ترامب: "أعتقد أن الأسواق المالية كانت قوية اليوم"، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه خضع لفحوصات تتعلق بقلبه.

وأضاف ترامب، أنه خضع لاختبار إدراكي خلال الفحص الطبي وأجاب عن جميع الأسئلة بشكل صحيح، وفقا لسكاي نيوز.

وتابع: "كثيرون قالوا إن سوق السندات هو ما دفعني لاتخاذ قرار تعليق التعرفة الجمركية لكن ذلك لم يكن السبب".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الامريكي ترامب الدولار ارتفاع الدولار انخفاض أسعار الدولار دونالد ترامب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

اللقطات الأولى لحريق مستودع أنابيب منيا القمح
"لو السواق زود الأجرة كلم الأرقام دي".. دليلك للإبلاغ عن مخالفات تعريفة المواصلات في محافظتك
تغطية خاصة| زيادة أسعار البنزين والسولار.. وتعريفة المواصلات الجديدة بجميع المحافظات
ستاندرد آند بورز تخفض النظرة المستقبلية لتصنيف الائتماني مصر من إيجابية إلى مستقرة