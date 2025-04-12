ترامب: انخفاض الدولار هذا الأسبوع لا يهم لأنه سيرتفع وسيصبح أقوى



وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن انخفاض الدولار هذا الأسبوع لا يهم، لأنه سيرتفع وسيصبح أقوى من أي وقت مضى.

وأضاف ترامب: "أعتقد أن الأسواق المالية كانت قوية اليوم"، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه خضع لفحوصات تتعلق بقلبه.

وأضاف ترامب، أنه خضع لاختبار إدراكي خلال الفحص الطبي وأجاب عن جميع الأسئلة بشكل صحيح، وفقا لسكاي نيوز.

وتابع: "كثيرون قالوا إن سوق السندات هو ما دفعني لاتخاذ قرار تعليق التعرفة الجمركية لكن ذلك لم يكن السبب".