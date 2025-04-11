إسرائيل تطالب بالإفراج عن 11 أسيرا حيا لوقف عدوانها على غزة

وكالات

نقلت قناة i24 الإسرائيلية عن مسؤول كبير قوله، إن حكومة بنيامين نتنياهو طالبت بإفراج المقاومة عن 11 أسيرا حيا لوقف الحرب على قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر مطلعة أن فريق التفاوض الإسرائيلي يقوم حالياً بإجراء اتصالات مكثفة مع الوسطاء في إطار جهود للتوصل إلى اتفاقات جديدة.

وأضافت الصحيفة أن الفريق الإسرائيلي يركز بشكل خاص على التنسيق مع مصر في هذه المفاوضات، وذلك بالتعاون مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتابعت الصحيفة أن هذه المفاوضات، التي وصفتها بأنها "عنيدة وصعبة"، تتم مع حركة حماس عبر الوسطاء، وسط تحديات كبيرة في سبيل تحقيق تقدم ملموس في المسار الدبلوماسي.