أمريكا: قاضي الهجرة يقضي بإمكانية ترحيل الناشط محمود خليل

(أ ب)

قضت محكمة الهجرة الأمريكية بإمكانية ترحيل طالب الدراسات العليا محمود خليل الناشط في جامعة كولومبيا بناء على دفوع الحكومة الاتحادية بأنه يشكل خطرا على الأمن القومي.

واتخذ قاضي الهجرة جيمي كومانز قراره في نهاية جلسة استماع استمرت نحو ساعتين.

ويمكن لخليل استئناف الحكم.

يشار إلى أنه تم اعتقال خليل، الذي شارك في مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في الجامعة، على يد ممثلي الهجرة الاتحاديين في 8 مارس/آذار في نيويورك وتم نقله إلى مركز احتجاز للمهاجرين في جينا بولاية لويزيانا.

واعترض محامو خليل على مشروعية احتجازه، وقالوا إن إدارة ترامب تشن حملة ضد حرية التعبير.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه يمكنه ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة يهدد السياسة الخارجية للبلاد.