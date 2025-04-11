اللجنة الوزارية بشأن غزة: عدم التقدم نحو حل الدولتين يعزز التطرف

وكالات

قالت اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة، إن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بلغ أسوأ مراحله منذ عقود، مما يعوق الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن حل الدولتين، الذي يُعد الحل المقبول دولياً، تم تجاهله رغم المناقشات الطويلة التي استمرت لعدة عقود بين الأطراف المعنية.

وأكدت اللجنة أن عدم تحقيق تقدم نحو تنفيذ هذا الحل يعزز من جميع أنواع التطرف والعنف في المنطقة، مشيرة إلى أن استمرار عدم حل النزاع سيزيد من خطر نشوب حروب مستقبلية.

ودعت الأطراف المعنية إلى الانخراط في مفاوضات واقعية، وحثت المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته في دعم حل سياسي عادل ينهي الاحتلال.

وأعربت اللجنة عن قلقها الشديد إزاء التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأدانت عودة العدوان على قطاع غزة الذي أسفر عن استشهاد عدد كبير من المدنيين، مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وتنفيذ كامل لاتفاق وقف إطلاق النار، مع الإفراج عن المحتجزين.

وأكدت اللجنة على ضرورة توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية تحت حكم السلطة الفلسطينية، مشددة على رفضها لسياسات إجبار السكان على مغادرة غزة وتحويلها إلى مكان يتعذر العيش فيه، معتبرةً ذلك تهجيراً قسرياً وليس هجرة طوعية.

وأدانت اللجنة استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، وأكدت أنه لا يمكن قبول أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.