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هيئة البث الإسرائيلية: اتساع رقعة الاحتجاجات في الجيش

11:10 م الجمعة 11 أبريل 2025

قوات الاحتلال

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وكالات

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية اتساع رقعة الاحتجاجات في صفوف الجيش الإسرائيلي، حيث بدأ عدد من الجنود من وحدات مختلفة في الجيش بتقديم دعمهم لعريضة موقعة من قبل جنود سلاح الجو.

وتضمنت العريضة مطالب بإعادة الأسرى وإنهاء الحرب الحالية، حيث وقع على العريضة نحو 150 جندياً من وحدات مختلفة في الجيش الإسرائيلي، من بينهم جنود من لواء المظليين وهيئة الأركان العامة والكوماندوز البحري ووحدات شلداغ وموران.

وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت حساس حيث تصاعدت الضغوط على القيادة العسكرية والسياسية لإنهاء النزاع المستمر، وسط مطالب متزايدة من الجنود بإنهاء الحرب والتركيز على إعادة الأسرى.

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