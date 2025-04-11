الحوثيون يعلنون استهداف هدفين عسكريين في إسرائيل بطائرات مسيرة

(د ب أ)

أعلنت جماعة الحوثي اليوم الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت هدفين عسكريين بطائرتين مسيرتين في إسرائيل.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري للحوثيين في بيان "نفذ سلاح الجو المسيّر عملية عسكرية نوعية على هدفين عسكريين للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة بطائرتين نوع يافا".

وأكد سريع، أنهم لن يتراجعوا أو يتوقفوا عن الدعم والإسناد للفلسطينيين، وأن "مواجهة العدوان الأمريكي على اليمن لن تمنعهم من الاستمرار في تأدية واجبهم تجاه غزة حتى وقف العدوان عليها ورفع الحصار عنها".