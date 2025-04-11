إعلان

اندلاع حريق بالقرب من كنيسة القيامة في القدس (فيديو)

10:10 م الجمعة 11 أبريل 2025

اندلاع حريق بالقرب من كنيسة القيامة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

اندلع حريق، مساء الجمعة، بالقرب من كنيسة القيامة بالبلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تصاعد أعمدة الدخان من موقع الحريق بالقرب من الكنيسة.

وتعد كنيسة القيامة التي تقع داخل أسوار البلدة القديمة في القدس، أقدس الكنائس المسيحية والأكثر أهمية في العالم المسيحي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق القدس كنيسة القيامة البلدة القديمة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

"لو السواق زود الأجرة كلم الأرقام دي".. دليلك للإبلاغ عن مخالفات تعريفة المواصلات في محافظتك
تغطية خاصة| زيادة أسعار البنزين والسولار.. وتعريفة المواصلات الجديدة بجميع المحافظات
ننشر تعريفة المواصلات الجديدة في جميع المحافظات بعد زيادة أسعار البنزين (محدث)