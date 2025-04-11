اندلاع حريق بالقرب من كنيسة القيامة في القدس (فيديو)
10:10 م الجمعة 11 أبريل 2025
وكالات
اندلع حريق، مساء الجمعة، بالقرب من كنيسة القيامة بالبلدة القديمة في القدس المحتلة.
وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تصاعد أعمدة الدخان من موقع الحريق بالقرب من الكنيسة.
وتعد كنيسة القيامة التي تقع داخل أسوار البلدة القديمة في القدس، أقدس الكنائس المسيحية والأكثر أهمية في العالم المسيحي.
#متابعة | حريق ضخم بالقرب من كنيسة القيامة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة pic.twitter.com/2VCDtCXPb0— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 11, 2025
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