اندلاع حريق بالقرب من كنيسة القيامة في القدس (فيديو)

وكالات

اندلع حريق، مساء الجمعة، بالقرب من كنيسة القيامة بالبلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تصاعد أعمدة الدخان من موقع الحريق بالقرب من الكنيسة.

وتعد كنيسة القيامة التي تقع داخل أسوار البلدة القديمة في القدس، أقدس الكنائس المسيحية والأكثر أهمية في العالم المسيحي.