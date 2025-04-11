اندلاع حريق إثر سقوط طائرة مسيّرة في مأدبا الأردنية (فيديو)

وكالات

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، في بيان رسمي، عن سقوط طائرة مسيّرة مجهولة المصدر داخل الأراضي الأردنية، مساء الجمعة، في منطقة ماعين بمحافظة مأدبا، بعد اختراقها المجال الجوي الأردني.

وأوضح مصدر عسكري مسؤول أن سقوط شظايا الطائرة تسبب في اندلاع حريق محدود في إحدى المناطق الحرجية، مؤكدًا عدم وقوع أي إصابات بشرية.

وأشار المصدر إلى أن الفرق المختصة من القوات المسلحة الأردنية والدفاع المدني تحركت فورًا إلى موقع الحادث، حيث تم التعامل مع الحريق وإخماده، وبدأت عمليات الكشف الفني لتحديد طبيعة الجسم الطائر ومصدره.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُعتقد أنه يُظهر لحظة اندلاع الحريق في المنطقة التي سقطت فيها المسيّرة.