إعلان

اندلاع حريق إثر سقوط طائرة مسيّرة في مأدبا الأردنية (فيديو)

09:24 م الجمعة 11 أبريل 2025

اندلاع حريق إثر سقوط طائرة مسيّرة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، في بيان رسمي، عن سقوط طائرة مسيّرة مجهولة المصدر داخل الأراضي الأردنية، مساء الجمعة، في منطقة ماعين بمحافظة مأدبا، بعد اختراقها المجال الجوي الأردني.

وأوضح مصدر عسكري مسؤول أن سقوط شظايا الطائرة تسبب في اندلاع حريق محدود في إحدى المناطق الحرجية، مؤكدًا عدم وقوع أي إصابات بشرية.

وأشار المصدر إلى أن الفرق المختصة من القوات المسلحة الأردنية والدفاع المدني تحركت فورًا إلى موقع الحادث، حيث تم التعامل مع الحريق وإخماده، وبدأت عمليات الكشف الفني لتحديد طبيعة الجسم الطائر ومصدره.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُعتقد أنه يُظهر لحظة اندلاع الحريق في المنطقة التي سقطت فيها المسيّرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سقوط طائرة مسيّرة مأدبا الأردنية منطقة ماعين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

"لو السواق زود الأجرة كلم الأرقام دي".. دليلك للإبلاغ عن مخالفات تعريفة المواصلات في محافظتك
تغطية خاصة| زيادة أسعار البنزين والسولار.. وتعريفة المواصلات الجديدة بجميع المحافظات
ننشر تعريفة المواصلات الجديدة في جميع المحافظات بعد زيادة أسعار البنزين (محدث)