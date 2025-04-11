البيت الأبيض: كل الجحيم يجب أن تدفعه إيران إذا طورت سلاحًا نوويًا

وكالات

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد أن يعلم الإيرانيون أن تطوير سلاح نووي سيقابل بعواقب وخيمة، مؤكدة أن "كل الجحيم يجب أن تدفعه" إيران إذا لم تتخلَّ عن برنامجها النووي.

وفي تصريحات للصحفيين يوم الجمعة، قبيل محادثات مرتقبة يوم السبت بين وفدين أمريكي وإيراني في العاصمة العُمانية مسقط، أوضحت ليفيت أن "الهدف النهائي للرئيس ترامب هو ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي"، مضيفة أن الرئيس لا يزال يؤمن بالدبلوماسية، "لكن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة" في حال فشل المسار الدبلوماسي.

وقالت ليفيت: "لقد أوضح للإيرانيين، وسيفعل فريقه للأمن القومي كذلك، أن أمام إيران خيارًا واضحًا: إما الموافقة على مطالب الرئيس، أو مواجهة عواقب وخيمة. هذا موقف الرئيس وهو يشعر به بقوة".

ومن المقرر أن يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، بوفد إيراني في سلطنة عُمان، حيث سيمثل إيران نائب وزير الخارجية عباس عراقجي، بحضور وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي كوسيط في المحادثات.

وكان ترامب قد أعاد في فبراير الماضي حملته "للضغط الأقصى" على إيران، والتي تهدف إلى تقليص صادراتها النفطية إلى الصفر، كجزء من جهود منعها من تطوير سلاح نووي. وقال الرئيس الأمريكي في وقت سابق هذا الأسبوع: "إذا فشلت المحادثات، فإن إيران ستكون في خطر كبير".