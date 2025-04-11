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تحطم طائرة على متنها 3 أشخاص جنوب ولاية فلوريدا الأمريكية

08:42 م الجمعة 11 أبريل 2025

أرشيفية

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(أ ب)
قال مسؤولون إن طائرة صغيرة تقل ثلاثة أشخاص تحطمت صباح اليوم الجمعة، في جنوب فلوريدا بالقرب من طريق سريع رئيسي، ودفع الحطام سيارة إلى خطوط السكك الحديدية.
وأفادت شرطة بوكا راتون بأنه تم إغلاق العديد من الطرق على مقربة من مطار بوكا راتون وقرب طريق 95 السريع بعد سقوط الطائرة بعد الساعة 10 صباحا بقليل بالتوقيت المحلي.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن النيران اشتعلت في الطائرة، ويقوم رجال الإطفاء بالتعامل مع الحادث.
وحددت إدارة الطيران الفيدرالية الطائرة على أنها من طراز سيسنا 310 وكانت تقل ثلاثة أشخاص على متنها، إلا أنه لم يُعرف على الفور ما إذا كان هناك أي وفيات.

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