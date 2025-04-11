ترامب يخضع لفحص طبي سنوي اليوم

وكالات

يخضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفحصه الطبي السنوي اليوم الجمعة، ومن المتوقع أن يتم للمرة الأولى خلال سنوات الإعلان عن التفاصيل الصحية له.

وقال ترامب (78 عاما)، الذي أصبح في يناير الماضي، أكبر رئيس أمريكي سنا يؤدي اليمين الدستورية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "لم أشعر قط أنني في حال أفضل مني الآن ولكن بلا شك، يجب إجراء هذه الفحوصات".

ورغم التشكيك الطويل في القوى الصحية والعقلية لسلفه جو بايدن، لطالما أبقى ترامب المعلومات الأساسية بشأن صحته سرا دفيناً، مبتعدا عن الشفافية التقليدية في المسائل الطبية المتعلقة بالرؤساء.

وإذا كان الجانب التاريخي يعد مؤشرا، من المرجح أن يكشف أحدث فحص طبي لترامب عن تقرير جيد يفتقر إلى التفاصيل.

وإعداد التقرير سوف يتم لدى مركز "والتر ريد" الوطني الطبي العسكري، وسوف تكون فيه أول معلومات عامة بشأن صحة ترامب منذ محاولة اغتياله في باتلر بولاية بنسلفانيا في يوليو.

جدير بالذكر أن ترامب يصغر بايدن بثلاث سنوات، ولكن كان ترامب يكبر بايدن بخمسة أشهر عندما جرى تنصيب الأخير في 2021، مما يجعل ترامب أكبر رئيس أمريكي سنا يتولى المنصب.