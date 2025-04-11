الأمم المتحدة تجدد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن موظفيها المحتجزين

(د ب أ)

جددت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مطالبتها بالإفراج عن موظفيها المحتجزين لدى الحوثيين في اليمن.

وقال ‏المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس عبر بيان"أنضم إلى وزير خارجية مملكة هولندا في التعبير عن الارتياح إزاء الإفراج عن أحد الموظفين اليمنيين في سفارة هولندا في ‎اليمن".

وأعرب المنسق الأممي عن بالغ امتنانه لسلطنة ‎عمان على دورها الحيوي في تأمين هذا الإفراج.

وأضاف "أجدد نداء الأمين العام للأمم المتحدة للإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية المحتجزين في شمال اليمن".

وتابع" إطلاق سراحهم أمر بالغ الأهمية لاستمرار العمليات الإنسانية، لا سيما في ظل التدهور المقلق للوضع الإنساني في البلاد".

وفي أكثر من بيان سابق، أكدت الأمم المتحدة أن الحوثيين في صنعاء يواصلون احتجاز العشرات من موظفيها وموظفي منظمات غير حكومية، تم خطفهم في يونيو 2024، وبوقت سابق من العام الجاري، وبعضهم رهن الاحتجاز منذ سنوات.

وسبق أن نفذت جماعة الحوثي حملات اعتقال بحق موظفين أمميين يمنيين قائلة إنهم "يعملون في التجسس لصالح الولايات المتحدة" وهو الأمر الذي ينفيه المحتجزين والسلطات الأمريكية.

وبثت جماعة الحوثي عبر قنواتها الرسمية مقابلات مع أشخاص قالت إنهم متورطون بتهمة بالتجسس، وسط تشكيك من منظمات حقوق الإنسان بشأن ادعاء الحوثيين.

وأثرت هذه الاعتقالات على أنشطة الإغاثة في اليمن التي تواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم جراء الحرب بين القوات الحكومية والحوثيين.