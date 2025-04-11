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أردوغان يتهم إسرائيل بمحاولة إفشال الثورة في سوريا

07:43 م الجمعة 11 أبريل 2025

أردوغان

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وكالات

اتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة إسرائيل بالسعي إلى "نسف الثورة" في سوريا من خلال تأجيج الانقسامات في البلاد بعد سقوط بشار الأسد.

وقال أردوغان، في منتدى دبلوماسي في أنطاليا بجنوب تركيا إن إسرائيل "تحاول نسف ثورة الثامن ديسمبر، من خلال تأجيج الخلافات العرقية والدينية في سوريا وتحريض الأقليات في البلاد على معارضة الحكومة".

وأضاف: "لن نسمح بجر سوريا إلى دوامة جديدة من عدم الاستقرار"، مشيرا إلى أن "الشعب السوري سئم المعاناة والقمع والحرب".

كذلك، اعتبر أردوغان أن الضربات الإسرائيلية تؤثر سلبا على الجهود المبذولة لمحاربة تنظيم داعش.

واتهم الرئيس التركي الداعم للحكومة الجديدة في دمشق، إسرائيل أيضا "بتهديد استقرار المنطقة بشكل مباشر بهجماتها على لبنان وسوريا".

وكثفت إسرائيل ضرباتها على سوريا ونفذت توغلا بريا في جنوب البلاد مستهدفة قواعد ومطارا عسكريا.

وأتت تصريحات أردوغان، بعد يومين من محادثات تقنية في أذربيجان بين تركيا وإسرائيل بهدف منع خطر التصعيد بينهما في سوريا.

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أردوغان ثورة سوريا إسرائيل تركيا
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