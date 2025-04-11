تفاصيل مقتل مسؤول بشركة "سيمنز" وأفراد عائلته بحادث تحطم طائرة بنيويورك

وكالات

قُتل ستة أشخاص، من بينهم مسؤول تنفيذي كبير في شركة "سيمنز" العالمية وأفراد عائلته، في حادث تحطم مروحية سياحية فوق نهر هدسون في مدينة نيويورك، يوم الخميس.

الحادث أودى بحياة جميع من كانوا على متن المروحية، وهم الطيار، وأوغستين إسكوبار - الرئيس التنفيذي لإحدى وحدات شركة "سيمنز" - وزوجته ميرسي كامبرُبي، وثلاثة أطفال يُعتقد أنهم من أفراد عائلته، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

وأكدت شركة "سيمنز" في بيان لوكالة "فرانس برس" قائلة: "نشعر بحزن بالغ إثر حادث تحطم المروحية المأساوي الذي راح ضحيته أوغستين إسكوبار وعائلته".

كما قالت شركة "سيمنز إنرجي"، وهي شركة منفصلة عن "سيمنز" الأم، إن أحد زملائهم في العمل كان من بين الضحايا، دون أن تؤكد هوية الزوجة.

وصرّح عمدة نيويورك، إريك آدامز، في مؤتمر صحفي أن جثث جميع الضحايا الستة، بمن فيهم الأطفال الثلاثة، قد تم انتشالها من مياه النهر، واصفًا الحادث بأنه "مأساوي ومحطم للقلوب".

شوهدت زلاجات الهبوط الخاصة بالمروحية بارزة من المياه قرب فتحة نفق، بينما تجمعت قوارب الإنقاذ حول موقع الحادث. وشاركت قوات الشرطة من نيويورك ونيوجيرسي، إلى جانب وحدات الإطفاء، في عمليات الإنقاذ.

وأفادت قناة NBC4 بأن مروحيتها لم تتمكن من الإقلاع بسبب سوء الأحوال الجوية في نيويورك يوم الخميس، حيث سادت رياح قوية وغيوم كثيفة.

وقالت مصممة الأزياء بيل أنجل، وهي شاهد عيان، إنها رأت "شفرة المروحية تتحطم في السماء" قبل أن تبدأ بالدوران بشكل لولبي وتسقط في الماء.

ووفقًا لهيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA)، فإن المروحية كانت من طراز Bell 206، وأكدت أن تحقيقًا مشتركًا سيجري مع مجلس سلامة النقل الوطني (NTSB).

من جانبه، وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الحادث بأنه "مروع"، وكتب على منصته تروث سوشيال:" اللقطات المصورة للحادث مفزعة. الله يرحم الضحايا ويصبر ذويهم وأصدقائهم".

يُذكر أن نهر هدسون شهد في عام 2009، حادثًا شهيرًا عندما نجح طيار في الهبوط بطائرة ركاب بأمان فوق سطح المياه، وتم إنقاذ جميع من كانوا على متنها، فيما عُرف آنذاك بـ"معجزة هدسون".

وأضاف العمدة آدامز أن المروحية كانت تقل ثلاثة بالغين وثلاثة أطفال، وانطلقت من مهبط "سكاي بورت" وسط مانهاتن حوالي الساعة 3 مساءً. وكانت الرحلة ضمن جولة سياحية لعائلة إسبانية.

وقالت مفوضة الشرطة، جيسيكا تيش، إن غواصي شرطة نيويورك (NYPD) انتشلوا أربع جثث من الموقع، بينما استخرج غواصو إدارة الإطفاء (FDNY) اثنتين أخريين.

وأوضحت أن أربعة من الضحايا توفوا في موقع الحادث، بينما نُقل اثنان إلى المستشفى لكنهما فارقا الحياة لاحقًا متأثرين بإصاباتهما.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن المروحية اتجهت جنوبًا بعد الإقلاع، ثم اتبعت الساحل الغربي لمانهاتن حتى جسر جورج واشنطن، قبل أن تعود باتجاه المهبط وتفقد السيطرة، ثم تسقط في المياه قرب رصيف في هوبوكين.

وتُشغّل المروحية شركة "نيويورك هليكوبتر"، التي لم تُعلق على الحادث حتى لحظة إعداد التقرير، لكنها تسرد طراز Bell 206 ضمن أسطولها.

وقال رئيس بلدية بروكلين، مارك ليفين، إن نيويورك شهدت نحو 30 حادث تحطم مروحية منذ عام 1980، مطالبًا بتشديد القيود على حركة المروحيات في سماء المدينة.