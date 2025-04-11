محكمة دنماركية ترفض وقف توريد معدات عسكرية لإسرائيل

وكالات

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن محكمة كوبنهاغن في الدانمارك رفضت التماسا تقدمت به منظمات حقوق الإنسان ومنظمات فلسطينية تطالب بوقف توريد قطع غيار طائرات إف-35 لإسرائيل وذلك لانتهاكها للقانون الدولي.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة ذكر أنه سيطرد جنود احتياط في سلاح الجو وقعوا على رسالة تدين الحرب في غزة وتتهمه بخدمة مصالح سياسية فقط وعدم إعادة الرهائن إلى ديارهم.

وفي تصريح لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، قال مسؤول في الجيش إنه لا مجال لأي هيئة أو فرد، بما في ذلك جنود الاحتياط في الخدمة الفعلية، "لاستغلال وضعهم العسكري أثناء المشاركة في القتال في نفس الوقت"، واصفا ذلك بأنه خرق للثقة بين القادة والمرؤوسين.

وأعلن الجيش أنه قرر منع أي جندي احتياطي نشط وقّع على الرسالة من مواصلة الخدمة. ولم يحدد عدد المشمولين في القرار، أو ما إذا كانت عمليات الفصل قد بدأت.

ووقع حوالي ألف من جنود الاحتياط والمتقاعدين في سلاح الجو الإسرائيلي على رسالة نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية أمس الخميس، يطالبون فيها بالعودة الفورية للرهائن، حتى لو أدى ذلك إلى إنهاء القتال