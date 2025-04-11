ترامب: سياسة الرسوم الجمركية تسير بشكل جيد رغم الانتقادات

(د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تسير على الطريق الصحيح على الرغم من الانتقادات الشديدة تجاه نهجها المتقلب بشأن الرسوم الجمركية.

وأكد ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشيال" اليوم الجمعة، أنه يحقق تقدما جيدا على صعيد التجارة الدولية.

وأضاف: "نحن نقوم بعمل جيد حقا على مستوى سياستنا المتعلقة بالرسوم الجمركية، فهي خطوة مثيرة للاهتمام للغاية لأمريكا والعالم، وإنها تسير بسرعة."

ولم يرد الرئيس ترامب في البداية على الزيادة الأخيرة في الرسوم الجمركية التي فرضتها الصين على السلع الأمريكية.

وكانت الصين قد أعلنت سابقا أنها ستزيد من رسومها الجمركية المضادة على السلع الأمريكية إلى 125% في نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة. ويصل إجمالي الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على الصين حاليا في عهد إدارة ترامب إلى 145%.

وأعلنت الإدارة الأمريكية إنها بصدد إجراء محادثات مع عدة دول بشأن سياسة التجارة.