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بسبب التحديات.. بوتين يعلن عن برنامج ضخم لإعادة تسليح البحرية الروسية

06:38 م الجمعة 11 أبريل 2025

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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(د ب أ)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، عن استثمار مليارات الدولارات في برنامج لإعادة تسليح البحرية الروسية.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن بوتين قوله اليوم، في اجتماع في سان بطرسبرج حول تطوير البحرية:" في غضون العقد المقبل ، سيتم تخصيص 4ر8 تريليون روبل (نحو 97 مليار دولارا) لبناء قوارب وسفن جديدة للبحرية".

وقال بوتين إن المعدات الجديدة وإعادة تسليح الأسطول يرجع سببها إلى المخاطر والتحديات جديدة.

وأشار إلى تطور تكنولوجيا الطائرات المسيرة والروبوتات والرقمنة وكذلك إلى الوضع السياسي في العالم.

ولم يشر بوتين بشكل مباشر إلى الحرب التي شنها ضد أوكرانيا والتي غرق فيها عدد من سفن الأسطول الروسي في البحر الأسود.

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