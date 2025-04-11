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عائلات الأسرى الإسرائيليين تدعو لاستقالة وزير الأمن بسبب تعثر المفاوضات

06:20 م الجمعة 11 أبريل 2025

عائلات الأسرى الإسرائيليين

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وكالات

عبّرت عائلات الأسرى الإسرائيليين عن قلقها الشديد بعد تقارير إعلامية أشارت إلى أن رئاسة وزير الأمن الإسرائيلي، يوفال ديرمر، لطاقم التفاوض تتسبب في تعثر المفاوضات بشأن الإفراج عن الأسرى في غزة.

وأوضحت العائلات أن السلطات الإسرائيلية وعدت بتحقيق تقدم في المفاوضات عقب تعيين ديرمر، إلا أن الواقع جاء عكس ذلك تمامًا.

وطالبت العائلات في تصريحات شديدة اللهجة وزير الأمن الإسرائيلي بإعادة الـ59 أسيرا من غزة أو الاستقالة من منصبه، مضيفة أن الحكومة الإسرائيلية تحتجزهم كأسرى، بالتوازي مع مواقف صادمة تجاه قضيّتهم.

ودعت العائلات إلى تنظيم مظاهرات واسعة يوم السبت، لتسليط الضوء على وضع الأسرى والمطالبة بإنهاء معاناتهم، موضحة أنه في الوقت الذي يحتفل فيه الإسرائيليون بعيد الحرية، تمر هذه المناسبة دون أي تقدم في قضية الـ59 أسيرا الذين لا يزالون في غزة.

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