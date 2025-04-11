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إعلام عبري: إسرائيل ترد على المقترح المصري الجديد لوقف إطلاق النار

06:13 م الجمعة 11 أبريل 2025

غزة

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وكالات

نقل موقع "والا" العبري عن مسؤول إسرائيلي رفيع، أن إسرائيل قدّمت ردها الليلة الماضية، على المقترح الذي طرحه الوسطاء للتوصل إلى اتفاق تهدئة مع حركة حماس.

وبحسب الموقع، فإن الرد الإسرائيلي تضمن موافقة مبدئية ومرونة فيما يتعلق بعدد الأسرى الإسرائيليين الذين سيتم الإفراج عنهم، بالإضافة إلى استعداد الجيش الإسرائيلي لإعادة نشر قواته في قطاع غزة كما كان عليه الوضع في السابق.

كما أبدت إسرائيل، وفق "والا"، استعدادها للإفراج عن أسرى فلسطينيين ضمن إطار الصفقة المحتملة.

وأشار الموقع، إلى أن ويتكوف نقل رسالة إلى حركة حماس مفادها أن الولايات المتحدة الأمريكية ستضمن انخراط إسرائيل في مفاوضات جادة لإنهاء الحرب، في حال مضت الحركة قدمًا في تنفيذ الصفقة.

وذكر المصدر الإسرائيلي، أن الفجوة الحالية في المفاوضات تتعلق بعدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم مقابل كل مختطف إسرائيلي، مؤكدًا أن هذه الفجوة "يمكن التغلب عليها".

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غزة الاحتلال الإسرائيلي حماس اتفاق هدنة غزة
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