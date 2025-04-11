إيهود باراك: إسرائيل على حافة الهاوية ونتنياهو عاد من واشنطن مهانًا

وكالات

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، أن إسرائيل باتت على حافة الهاوية، مشيرًا إلى أن هناك خطرًا مباشرًا يهدد أمنها القومي.

وأضاف باراك أن رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، عاد من واشنطن "مهانًا ومحبطًا" بعد محادثاته هناك، في ظل الظروف الراهنة.

وأوضح باراك أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ألمح إلى ضرورة إنهاء الحرب في فترة قصيرة، ما يجعل من الصعب تحقيق أي نتيجة استراتيجية حاسمة.

وأعرب عن شكه الكبير في أن الضغط العسكري وحده سيفضي إلى دفع حركة حماس للإفراج عن الرهائن، مشيرًا إلى أن استمرار القتال قد يعني حكمًا بالإعدام للبعض منهم.

وفي تعليقاته على إدارة الحرب، وصف باراك الوضع بأنه "حرب خداع" تُدار دون أي تفكير استراتيجي أو سياسي سليم، مؤكدًا أن الحرب تُدار أساسًا بدافع منع تفكك الحكومة الإسرائيلية، وليس لتحقيق أهداف استراتيجية واضحة.

وخلص إلى أن الطريق الصحيح للحكومة هو العمل على استعادة الرهائن حتى لو تطلب ذلك وقف الحرب.