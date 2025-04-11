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وزير الخارجية والهجرة يلتقي عدداً من وزراء الخارجية الأفارقة على هامش منتدى أنطاليا

05:15 م الجمعة 11 أبريل 2025

بدر عبد العاطي وزير الخارجية

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كتبت- أسماء البتاكوشي:

عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من وزراء خارجية الدول الأفريقية، ومن ضمنهم وزير خارجية أنجولا، التي تتولى حالياً رئاسة الاتحاد الأفريقي، إلى جانب وزراء خارجية كل من زامبيا، والكونجو وجامبيا، وذلك على هامش فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي يُعقد حالياً في تركيا.

وأكد الوزير خلال هذه اللقاءات على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز أواصر التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، والعمل على تحقيق التكامل القاري بما يخدم مصالح الشعوب الأفريقية، مشيراً إلى استعداد مصر لتقديم كافة أشكال الدعم الفني وبناء القدرات في القطاعات ذات الأولوية.

تأتي هذه اللقاءات في إطار دعم التضامن والتكامل بين دول القارة في المحافل الإقليمية والدولية، وشملت اللقاءات بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وهذه الدول في مختلف المجالات، لا سيما التعاون الاقتصادي والتجارى والاستثماري، في إطار الحرص على تعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية الشقيقة.

وتناولت اللقاءات عدداً من القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها جهود تحقيق الأمن والاستقرار في القارة، وتفعيل العمل الأفريقي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة، خاصة تلك المتعلقة بالتنمية المستدامة، ومكافحة الإرهاب.

وتم التأكيد على دعم ترشيح الدكتور خالد العناني، كمرشح الاتحاد الأفريقي، لتولي منصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، وهو الترشيح الذي يجسد تطلعات القارة نحو دور أكبر في المؤسسات الدولية.

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بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة منتدى أنطاليا الاتحاد الأفريقي منتدى أنطاليا الدبلوماسي
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