مستشار خامنئي: عراقجي لديه الصلاحيات الكاملة في المحادثات النووية مع أمريكا

(د ب أ)

أكد علي شمخاني المستشار السياسي للمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية عباس عراقجي سيجري المحادثات النووية مع الولايات المتحدة يوم غد السبت، متمتعا بصلاحيات كاملة.

وقال شمخاني في منشور له اليوم الجمعة، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إن عراقجي سيتوجه إلى سلطنة عمان ولديه "كامل الصلاحيات" في المفاوضات.

يشار إلى أن المحادثات التي ستبدأ غدا السبت، تعد المرة الأولى منذ سنوات التي تستأنف فيها الولايات المتحدة المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران في وقت سابق، بشن هجوم ضدها ما لم توافق على اتفاق جديد لتحجيم أنشطتها النووية.

وسيعزز إعلان شمخاني بشكل كبير موقف عراقجي في المحادثات، بعد أن واجه المفاوضون السابقون العراقيل في الماضي.

وكان خامنئي، صاحب القول الفصل في جميع المسائل الاستراتيجية في إيران، قد بدا فيما مضى رافضا للمفاوضات.

وأضاف شمخاني في منشوره، إن طهران تسعى إلى اتفاق حقيقي وعادل.