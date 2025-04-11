قطر: نرفض تسييس المساعدات الإنسانية في غزة

وكالات

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، موقف بلاده الثابت في دعم صمود الشعب الفلسطيني، مشددًا على رفض قطر القاطع لاستمرار تسييس المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، واستخدامها كأداة للعقاب الجماعي.

وكانت وزارة الخارجية القطرية قد دانت بشدة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة.

وأكدت الوزارة رفضها القاطع لاستخدام الغذاء كسلاح حرب وتجويع المدنيين، داعيةً المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع.

كما شددت قطر على أن جميع المساعدات التي قدمتها إلى غزة تمت بالتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة والسلطات الإسرائيلية، وتم تحويلها مباشرة إلى المستفيدين عبر برامج معتمدة، نافيةً الاتهامات التي وجهها جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) بربط المساعدات القطرية بهجوم 7 أكتوبر 2023.