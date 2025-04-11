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بريطانيا.. السجن 40 شهرا لوزير روسي سابق بتهمة التحايل على العقوبات المالية

04:47 م الجمعة 11 أبريل 2025

سجن - تعبيرية

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(أ ب)

قضت محكمة بريطانية اليوم الجمعة، بسجن وزير روسي سابق لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد إدانته بالتحايل على العقوبات البريطانية والحصول على دعم مالي هائل من أفراد أسرته.

وأصبح دميتري أوفسيانيكوف الذي كان الحاكم المعين لسيفاستوبول بشبه جزيرة القرم من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أول شخص يُدان لانتهاك العقوبات المفروضة بعد عملية ضم القرم الأوكرانية غير القانونية في 2014.

وأوضح ممثلو الادعاء أن الوزير السابق فتح حسابا مصرفيا بريطانيا للحصول بشكل غير قانوني على عشرات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية من زوجته وقبول هدايا ومدفوعات من شقيقه.

وأدين أوفسيانيكوف 48 عاما أمس الأول الأربعاء، في محكمة التاج في ساوث وارك بستة اتهامات من أصل سبعة بالتحايل على العقوبات بين فبراير 2023 ويناير 2024. ولم يتسن لهيئة المحلفين التوصل لحكم بشأن التهمة الأخيرة.

كما أدين بغسل الأموال.

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