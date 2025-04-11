معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي: استمرار الوضع في غزة قد يؤدي إلى الفوضى

وكالات

أعلن معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن استمرار الوضع الحالي في قطاع غزة وتأجيل اتخاذ القرارات بشأنه يمثل خيارًا سلبيًا.

وأشار المعهد إلى أن فشل الحكومة الإسرائيلية في إيجاد بدائل واضحة لمستقبل غزة يعزز من استمرارية حكم حركة حماس في القطاع، مما يفتح الباب أمام احتمالية الفوضى.

وفي تحليل للوضع الاستراتيجي، أكد المعهد أن إسرائيل تواجه ارتباكًا استراتيجيًا نتيجة للسياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومة منذ بداية الحرب، مشيرا إلى أن تشجيع الهجرة من غزة قد يكون خيارًا بديلاً مفيدًا، إلا أنه يحمل مخاطر عالية.

وأوضح المعهد أيضًا أن دور إدارة ترامب في التفاوض مع حركة حماس يقلص من مساحة المناورة أمام الحكومة الإسرائيلية، مما يتطلب من الحكومة تقييم خياراتها الاستراتيجية بشكل يتناسب مع مصالح الإدارة الأمريكية.