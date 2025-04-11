وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكويتي في أنطاليا تطورات الأوضاع في غزة

كتبت- أسماء البتاكوشي:

اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم الجمعة 11 أبريل مع السيد عبد الله اليحيا، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، وذلك على هامش مشاركتهما في فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وتناول عبد العاطي في الاجتماع مجمل أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والكويت، مشيدًا بتنامي وتيرة التطور في مختلف المجالات. وأثنى على الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين، معربًا عن تطلعه لتعميق التعاون بين البلدين تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وسمو الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.

كما تبادل الوزيران الرؤى حول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث بحثا سبل الترويج وحشد الدعم الدولي للخطة العربية- الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.

وتم التطرق أيضًا إلى التنسيق بين الجانبين للإعداد لمؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار القطاع. بالإضافة إلى ذلك، ناقش الوزيران مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.