إعلان

حماس تنفي تلقيها أي عروض جديدة لوقف إطلاق النار

03:41 م الجمعة 11 أبريل 2025

حركة حماس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

نفت حركة حماس تلقيها أي عروض جديدة بشأن وقف إطلاق النار، في تصريح لمصدر قيادي في الحركة لقناة الجزيرة.

وقال المصدر إن حماس لم تتلق أي عروض جديدة من الوسطاء في هذا السياق.

وأضاف المصدر أن الحركة كانت قد وافقت على آخر مقترح تسلمته من الوسطاء بشأن وقف إطلاق النار، وأعلنت ذلك بوضوح قبل عيد الفطر.

وأكد المصدر أن حماس تظل منفتحة على أي مقترحات جديدة من شأنها تحقيق وقف لإطلاق النار، مع التأكيد على ضرورة انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حركة حماس وقف إطلاق النار في غزة الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تغطية خاصة| زيادة أسعار البنزين والسولار.. وتعريفة المواصلات الجديدة بجميع المحافظات
ننشر تعريفة المواصلات الجديدة في جميع المحافظات بعد زيادة أسعار البنزين (محدث)