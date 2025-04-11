حماس تنفي تلقيها أي عروض جديدة لوقف إطلاق النار

وكالات

نفت حركة حماس تلقيها أي عروض جديدة بشأن وقف إطلاق النار، في تصريح لمصدر قيادي في الحركة لقناة الجزيرة.

وقال المصدر إن حماس لم تتلق أي عروض جديدة من الوسطاء في هذا السياق.

وأضاف المصدر أن الحركة كانت قد وافقت على آخر مقترح تسلمته من الوسطاء بشأن وقف إطلاق النار، وأعلنت ذلك بوضوح قبل عيد الفطر.

وأكد المصدر أن حماس تظل منفتحة على أي مقترحات جديدة من شأنها تحقيق وقف لإطلاق النار، مع التأكيد على ضرورة انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية.