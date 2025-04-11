إعلان

سي إن إن: ضغوط متزايدة وإلحاح في مفاوضات غزة

03:18 م الجمعة 11 أبريل 2025

غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلًا عن مصدر مطّلع يشارك في مفاوضات صفقة التبادل بشأن غزة، أن المباحثات تشهد تفاوتًا في الزخم والنهج بين الوفد الإسرائيلي، وتحديدًا بين رون ديرمر من جهة، ورئيسي الموساد والشاباك من جهة أخرى.

وأشار المصدر إلى وجود شعور متزايد بـ"الإلحاح والضغط" من جانب الولايات المتحدة والوسطاء الإقليميين، في ظل تعثر التقدم وعدم وضوح الهدف الإسرائيلي من المفاوضات. وأضاف أن "صبر واشنطن بدأ ينفد"، مع تزايد القلق من طول أمد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وفي الوقت الذي وصف فيه المصدر عناد حركة حماس بأنه "غير مفيد"، شدد على أن الحركة بحاجة إلى مراعاة الوضع الإنساني المتدهور في القطاع، والذي يزداد سوءًا مع استمرار العمليات العسكرية وتأخر وصول المساعدات.

كما أشار المصدر إلى أن استبعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعدد من خبراء الأمن لصالح رون ديرمر يهدف إلى منحه مزيدًا من السيطرة على مسار المفاوضات، ما أثار علامات استفهام حول توجهات القيادة الإسرائيلية في هذا الملف الحساس.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غزة مفاوضات غزة الوفد الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تغطية خاصة| زيادة أسعار البنزين والسولار.. وتعريفة المواصلات الجديدة بجميع المحافظات
ننشر تعريفة المواصلات الجديدة في جميع المحافظات بعد زيادة أسعار البنزين (محدث)