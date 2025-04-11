سي إن إن: ضغوط متزايدة وإلحاح في مفاوضات غزة

وكالات

كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلًا عن مصدر مطّلع يشارك في مفاوضات صفقة التبادل بشأن غزة، أن المباحثات تشهد تفاوتًا في الزخم والنهج بين الوفد الإسرائيلي، وتحديدًا بين رون ديرمر من جهة، ورئيسي الموساد والشاباك من جهة أخرى.

وأشار المصدر إلى وجود شعور متزايد بـ"الإلحاح والضغط" من جانب الولايات المتحدة والوسطاء الإقليميين، في ظل تعثر التقدم وعدم وضوح الهدف الإسرائيلي من المفاوضات. وأضاف أن "صبر واشنطن بدأ ينفد"، مع تزايد القلق من طول أمد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وفي الوقت الذي وصف فيه المصدر عناد حركة حماس بأنه "غير مفيد"، شدد على أن الحركة بحاجة إلى مراعاة الوضع الإنساني المتدهور في القطاع، والذي يزداد سوءًا مع استمرار العمليات العسكرية وتأخر وصول المساعدات.

كما أشار المصدر إلى أن استبعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعدد من خبراء الأمن لصالح رون ديرمر يهدف إلى منحه مزيدًا من السيطرة على مسار المفاوضات، ما أثار علامات استفهام حول توجهات القيادة الإسرائيلية في هذا الملف الحساس.