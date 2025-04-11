الأمم المتحدة: مئات الآلاف نزحوا منذ انتهاء وقف إطلاق النار في غزة

تل أبيب- (د ب أ)

تشير أرقام صادرة عن الأمم المتحدة إلى أن عددا كبيرا من الأشخاص، نزحوا داخليا في قطاع غزة منذ استئناف القتال هناك قبل أكثر من ثلاثة أسابيع.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في منشور على موقع التواصل الاجتماعي، إكس اليوم الجمعة "تشير التقديرات إلى أن حوالي 400 ألف شخص نزحوا في غزة، في أعقاب انهيار وقف إطلاق النار".

ويعيش أكثر من مليوني شخص في هذه المنطقة الساحلية المكتظة بالسكان.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر في وقت سابق اليوم الجمعة، تحذيرا للفلسطينيين بإخلاء بعض مناطق شرق مدينة غزة.

ونشر أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في منشور على موقع "إكس" خريطة للمنطقة التي سيتم إخلاؤها، والتي تشمل أحياء الشجاعية والزيتون والتفاح، وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأشار أدرعي إلى أن الجيش الإسرائيلي "بصدد العمل بقوة شديدة" في تلك المناطق لتدمير "البنية التحتية الإرهابية".

ودعا المدنيين للتوجه إلى الملاجئ في غرب مدينة غزة.

وأجبرت مثل هذه التحذيرات آلاف العائلات الفلسطينية على الخروج في مسيرات نزوح جديدة، وسط مشاهد تكررت في أنحاء قطاع غزة.

يشار إلى أن إسرائيل أنهت وقف إطلاق النار مع حماس يوم 18 مارس الماضي، عندما شنت موجة مفاجئة من الغارات الجوية، التي قتلت مئات الفلسطينيين بمختلف أنحاء القطاع.

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرا "نزيد الضغط تدريجيا حتى يُسلمونا أسرانا. وكلما امتنعوا عن تسليمنا، ازداد الضغط حتى يُسلمونا إياهم".

ومازالت حماس تحتجز 59 أسيرا، يعتقد أن 24 منهم مازالوا على قيد الحياة، بعد إطلاق سراح معظم الباقين في اتفاقيات وقف إطلاق النار أو اتفاقيات أخرى.