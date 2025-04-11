وزير الخارجية السعودي: نرفض بشكل قاطع ترحيل الشعب الفلسطيني

وكالات

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، رفض المملكة بشكل قاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة، مؤكدًا على أن هذا الموقف يمثل التزامًا ثابتًا بالمبادئ العربية والإسلامية تجاه القضية الفلسطينية.

وشدد وزير الخارجية السعودي خلال كلمته في اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية حول غزة، اليوم الجمعة، على ضرورة العودة الفورية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرًا أن التوتر الحالي لا يمكن أن يستمر دون حلول جذرية.

وأضاف أن ربط إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بوقف إطلاق النار أمر غير مقبول، مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لضمان وصول المساعدات إلى المدنيين في القطاع.

كما أعرب عن دعم المملكة للجهود المبذولة في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، مثمنًا الجهود المستمرة التي تقوم بها كل من قطر ومصر والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى حل شامل.

وأكد أن المملكة ترفض بشدة أي محاولات لترحيل الشعب الفلسطيني من غزة تحت أي شعار كان، متمسكة بحق الفلسطينيين في العيش بحرية على أراضيهم.

وفي الختام، أشار وزير الخارجية السعودي إلى التزام المملكة الثابت بمسار يؤدي إلى سلام دائم وشامل، يضمن حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.لمنطقة.