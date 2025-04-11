رئيس بلدية إسطنبول المسجون يمثل أمام المحكمة

إسطنبول- (د ب أ)

مثل رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو أمام المحكمة اليوم الجمعة في إحدى القضايا المتهم بها، حسبما ذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).

واحتشد المئات من أنصاره خارج سجن سيليفري غربي إسطنبول، حيث تقام جلسة الاستماع.

وتم احتجاز إمام أوغلو في سيليفري منذ 23 مارس. وتزعم الدعوى القضائية أنه هدد مدعيا عاما وهي واحدة من ستة دعاوى سبقت القبض عليه الشهر الماضي، وأدت إلى تنظيم احتجاجات على مستوى البلاد، وفقا لما أفادت به وكالة (أ ب).

وقال إمام أوغلو، متحدثا إلى القاضي إنه يمثل أمام المحكمة لأنه فاز في ثلاثة انتخابات ضد الرجل "الذي يعتقد أنه يملك إسطنبول"، في إشارة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان. وانخرط أردوغان بشكل كبير في دعم مرشحي حزبه ضد إمام أوغلو، بحسب وكالة (أ ب).

وحضرت الجلسلة زوجة إمام أوغلو ونجله، بالإضافة إلى نواب من حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه، حسبما أشارت قناة "هالك تي في" ووسائل إعلامية أخرى. وتم تأجيل القضية إلى 16 يونيو.

وفي عام 2022، صدر ضد إمام أوغلو قرار حظر سياسي بتهمة إهانة مسؤولين عموميين، لكن الحكم قيد الاستئناف.

وينظر إلى إمام أوغلو على نطاق واسع على أنه أقوى منافس سياسي للرئيس التركي الحالي أردوغان.

ويتهم حزب الشعب الجمهوري أردوغان بالتدبير لاعتقال إمام أوغلو للقضاء على فرص مرشحهم الرئاسي.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية التركية المقبلة في عام 2028.