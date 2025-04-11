ارات أمريكية تستهدف مواقع حوثية في صنعاء

صنعاء- (د ب أ)

أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الجمعة، عن وقوع سلسلة من الغارات الأمريكية استهدفت أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.

وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء "سبأ"، بنسختها الحوثية، "إن العدو الأمريكي استهدف بثلاث غارات منطقة فج عطان بمديرية معين جنوب غرب العاصمة صنعاء، كما استهدف بغارة جبل نقم شرق العاصمة صنعاء".

وأشار إلى "أن العدوان الأمريكي، استهدف أيضا بخمس غارات مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء، وشن غارتين على منطقة المعمر بمديرية همدان، كما استهدف بغارتين مزرعة في منطقة الحاوري جنوب المعمر بمديرية همدان".

يذكر أن الطيران الأمريكي يواصل ضرباته الجوية ضد المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين شمال وغربي اليمن، ضمن عملية عسكرية أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتصف شهر مارس الماضي، "بهدف حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر" من هجمات الجماعة.

وأعلن ترامب مقتل العديد من قادة الحوثي جراء هذه الضربات الجديدة ،وهدد الحوثيين بـ"الإبادة التامة".

