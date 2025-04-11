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كييف: القوات الروسية أعدمت أربعة جنود أسرى أوكرانيين

11:44 ص الجمعة 11 أبريل 2025

قوات روسية

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كييف- (د ب أ)

قالت السلطات الأوكرانية يوم الخميس إنها تحقق في مزاعم مقتل أربعة جنود أوكرانيين أسرى على يد القوات الروسية.

وقال دميترو لوبينيتس، مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني، إنه يعتقد أن مقتل أسرى الحرب وقع في مارس الماضي في قرية بياتيخاتكي جنوبي أوكرانيا.

وكما في حالات سابقة من هذا النوع، يستند هذا الاشتباه إلى مقطع فيديو تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكتب لوبينتس على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "لم يكن معهم أسلحة. خرجوا من مبنى مدمر رافعين أيديهم مستسلمين. تم إطلاق النار عليهم وقتلهم على الفور".

وتابع "هذا انتهاك واضح لاتفاقية جنيف وجريمة حرب خطيرة".

وكتب على تليجرام أنه سيبلغ الصليب الأحمر الدولي والأمم المتحدة بالقضية للتحقيق فيها.

وتم توجيه ادعاءات متكررة ضد القوات الروسية بقتل أسرى حرب.

وفي مقابلة أُجريت معه في منتصف ديسمبر، قدر لوبينيتس عدد الحالات المؤكدة منذ بداية الحرب بـ177 حالة، مع ارتفاع العدد بسرعة.

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القوات الروسية كييف أسرى أوكرانيين
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