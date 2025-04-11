تعرف على موعد وحدة عسكرية كورية جنوبية تقدم الدعم الطبي في لبنان

سول- (د ب أ)

قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، إن وحدة "دونج ميونج" العسكرية التي تم إرسالها إلى لبنان كجزء من قوات الأمم المتحدة منذ عام 2007، قدمت الدعم الطبي لأكثر من 130 ألف من السكان المحليين حتى الآن.

وتشغل الوحدة حاليا فريقا طبيا يتكون من أطباء مختصين في أمراض الباطنة، وطب الأسنان، والجراحة التجميلية، والطب البيطري، لتقديم الدعم الطبي للسكان المحليين، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وتقوم الوحدة بجولات طبية في 5 قرى ضمن منطقة العمليات مرتين أسبوعيا، حيث تقدم العلاج لنحو 30 مريضا يوميا في المتوسط.

وتشغل "حافلة طب الأسنان" وهي عيادة طب الأسنان المتنقلة الوحيدة من نوعها ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، لتوفير علاجات أساسية في طب الأسنان مثل تسوس الأسنان، والتهاب اللثة، والتنظيف، وخلع الأسنان، مما يجذب تجاوبا كبيرا من السكان المحليين.

ونظرا للاستخدام الواسع لغاز البوتان في المنطقة، تحدث العديد من الحوادث والإصابات بالحروق، ما يجعل خدمات الجراحة التجميلية التي توفرها الوحدة ذات أهمية كبيرة للسكان المحليين.

أما قسم الطب الباطني، فيقدم وصفات علاجية مخصصة وأدوية للمرضى المحليين الذين يعانون من أمراض مزمنة شائعة مثل ارتفاع ضغط الدم، والسكري، وقرحة المعدة. ويساهم قسم الطب البيطري في الوقاية من الأمراض من خلال تقديم لقاحات للحيوانات.

وتساهم وحدة "دونج ميونج" في إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط من خلال مراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان في جنوب لبنان.