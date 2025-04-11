وزراء دفاع الدول الداعمة لأوكرانيا يجتمعون في بروكسل

بروكسل- (د ب أ)

يجتمع وزراء دفاع ما يسمى بمجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا، التي كانت تقودها الولايات المتحدة في السابق، في بروكسل اليوم الجمعة، حيث من المتوقع أن يطلعهم وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف على أحدث المستجدات بشأن الوضع على الجبهة.

ومن المتوقع أيضا أن يوضح عمروف المعدات الدفاعية التي تحتاجها قواته المسلحة حاليا بشكل عاجل.

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية في وقت مبكر من اليوم عن "زيادة كبيرة" في الدعم العسكري لأوكرانيا بقيمة 450 مليون جنيه إسترليني (584 مليون دولار)، حيث تحل المملكة المتحدة وألمانيا محل الولايات المتحدة كمضيفين لاجتماع يضم 50 دولة، حسبما أفادت وكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وذكرت بي إيه أن حزمة الدعم العسكري سيقدمها موردون بريطانيون وأوكرانيون للمساعدة في تعزيز القوات المسلحة الأوكرانية وهي تواصل صد الهجوم الروسي.

وقالت الوكالة إن الحزمة تشمل 350 مليون جنيه إسترليني من المملكة المتحدة، مع توفير تمويل إضافي من النرويج، عبر الصندوق الدولي لأوكرانيا بقيادة المملكة المتحدة.

وحذرت مصادر عسكرية مؤخرا من أن أوكرانيا قد تواجه صعوبات عسكرية كبيرة بحلول نهاية الصيف إذا لم تلتزم الدول الشريكة بتقديم المزيد من المساعدات العسكرية.

وسيرأس الاجتماع الذي سيعقد في مقر حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ونظيره البريطاني جون هيلي. ويحل السياسيان محل وزير الدفاع الأمريكي السابق لويد أوستن، الذي كان قد بدأ وقاد ما يسمى بمجموعة رامشتاين، التي تضم حوالي 50 دولة، حتى تغيير الحكومة في واشنطن.

وقررت الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة الرئيس دونالد ترامب عدم الاستمرار في هذا الدور. وبدلا من ذلك، تهدف إلى دفع كييف وموسكو نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن. وتخشى دول أخرى من أن مثل هذا الاتفاق قد يأتي على حساب أوكرانيا.

وتتصدى أوكرانيا لهجوم روسي واسع النطاق منذ أكثر من ثلاث سنوات، بدعم من المساعدات الغربية.