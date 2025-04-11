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مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين رئيس لهيئة الأركان المشتركة

10:40 ص الجمعة 11 أبريل 2025

مجلس الشيوخ الأمريكي

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واشنطن- (أ ب)

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الجمعة تعيين الليفتنانت جنرال المتقاعد من سلاح الجو دان "رازين" كين رئيسا لهيئة الأركان المشتركة، ليشغل المنصب بعد شهرين تقريبا من إقالة الرئيس دونالد ترامب لسلفه.

ورشّح ترامب كين لرئاسة هيئة الأركان المشتركة في فبراير الماضي، بعد إقالته المفاجئة للجنرال سي كيو براون الابن، ثاني جنرال أسود يشغل منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة في إطار حملة إدارته للتخلص من القادة الذين يدعمون التنوع والمساواة والاندماج في صفوف الجيش.

وصادق مجلس الشيوخ على تعيين كين بأغلبية 60 صوتًا مقابل 25 صوتًا في تصويتٍ جرى الليلة الماضية، قبل أن يعود إلى مقره لقضاء عطلة لمدة أسبوعين.

وكان كين طيارا مقاتلا على طائرات إف-16، وشغل مناصب قيادية في العديد من قيادات العمليات الخاصة، وفي بعضٍ من أكثر برامج البنتاجون سريةً، وفي وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه).

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مجلس الشيوخ الأمريكي دونالد ترامب سلاح الجو الامريكي
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