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الصحة العالمية: الاحتلال يمنع 75% من البعثات الأممية من دخول غزة

10:36 ص الجمعة 11 أبريل 2025

منظمة الصحة العالمية

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وكالات

أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع 75% من بعثات الأمم المتحدة من دخول قطاع غزة، بسبب الحصار المفروض على القطاع.

وقال غيبريسوس -في مؤتمر صحفي بجنيف- إن الحصار الشامل الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ الثاني من مارس الماضي تسبب في منع دخول جميع المواد الغذائية والأدوية.

وأشار إلى أن هذا الحصار يترك الأسر في قطاع غزة تعاني من الجوع وسوء التغذية، ويمنعها من الوصول إلى المياه النظيفة والمأوى والرعاية الصحية المناسبة، ويؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالمرض والوفاة.

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منظمة الصحة العالمية غزة الاحتلال الإسرائيلي
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