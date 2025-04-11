الاحتلال يقصف الأحياء الشمالية برفح ويقتحم نابلس وواشنطن تنفذ غارات باليمن

وكالات

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات تفجير، بالتزامن مع قصف مدفعي على الأحياء الشمالية من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، في تصعيد ميداني جديد لعملية الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق القطاع.

وفي غضون ذلك، دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إلى تدخل دولي عاجل لفتح جميع معابر القطاع، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والفرق الطبية إلى غزة، في ظل الأزمة المتفاقمة.

وطالبت الشبكة بمحاسبة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بالإبادة الجماعية واستخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين، مشددة على ضرورة وقف الإمدادات العسكرية لإسرائيل، ولا سيما من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

كما دعت الشبكة مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات على إسرائيل، والتحرك لوقف العدوان، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة.

وفي شمال الضفة الغربية، ذكرت مصادر للجزيرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت البلدة القديمة في مدينة نابلس، في وقت اقتحمت فيه أيضًا بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، بينما فرضت طوقًا أمنيًا على عدد من المنازل.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، فقد اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في البلدة القديمة وسط نابلس، وسط استمرار التوتر الميداني في الضفة الغربية.

وفي اليمن، أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) بأن الولايات المتحدة شنت سلسلة غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء.

ووفق المصادر ذاتها، فقد استهدفت غارتان جويتان منطقة المعمر بمديرية همدان شمال غرب صنعاء، فيما تعرضت مديرية بني حشيش شمال شرق العاصمة لخمس غارات أخرى.