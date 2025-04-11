ماذا فعلتم لإيقافها؟.. فيديو من عام 2040 يطرح سؤالًا محرجًا عن إبادة غزة في

القاهرة- مصراوي

في أكتوبر 2024، وفي ذكرى مرور عام على العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، والذي أودى بحياة وشوّه وشرّد وجوّع وأصاب ملايين الفلسطينيين دون أن تلوح له نهاية في الأفق حينها، تداول نشطاء ومناصرون للقضية الفلسطينية فيديو تخيليًا يحمل مشهدًا من المستقبل، تحديدًا من عام 2040، حيث يسأل أطفال من مختلف أنحاء العالم أجدادهم: "ماذا كنتم تفعلون أثناء هذه الإبادة؟"

ويُظهر الفيديو مراسم إحياء ذكرى غزة في المتاحف والسينما والفعاليات العالمية، فيما يُسائل الأطفال الكبار بأسئلة مثل: "هل كنتم تكتفون بالمشاهدة؟"، بينما يُظهر المشهد كبار السن وهم يطأطئون رؤوسهم خجلًا أمام صور أطفال فلسطينيين قتلى أو يعانون من المجاعة والدمار.

وينتهي الفيديو برسالة تتدرج من: "الإبادة التي ترتكبها إسرائيل تقتل الفلسطينيين"، إلى: "الإبادة التي ترتكبها إسرائيل تقتل الإنسانية".

ووصفت الناشطة الأمريكية من أجل السلام، ميديا بنجامين، حينها الفيديو بأنه "مؤلم"، بينما اعتبره حسام زملط، سفير فلسطين في المملكة المتحدة، "قويًا ومؤثرًا". وكتب الكاتب البريطاني جوناثان كوك بأسى: "نعم، شاهدنا مئات الآلاف من الأطفال يُقتلون ويُشوّهون ويُجَوَّعون وواصلنا المشاهدة فقط".

ونشر وزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس الفيديو مع تعليق قال فيه: "سيسألوننا: أين كنتم حينها؟ وماذا فعلتم لإيقاف ما يحدث؟".