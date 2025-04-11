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انسحاب مرشحة ترامب لقيادة مكتب إدارة الأراضي بعد كشف انتقادها للهجوم على مبنى الكونجرس

12:01 ص الجمعة 11 أبريل 2025

كاثلين سجاما

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(أ ب)

سحبت مرشحة الرئيس دونالد ترامب للإشراف على وكالة تدير ربع مليار فدان من الأراضي العامة ترشيحها لشغل المنصب، وذلك بعد الكشف عن انتقادات وجهتها للرئيس الجمهوري في عام 2021 بسبب تحريضه على هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول (الكونجرس) الأمريكي.

وتم إعلان سحب كاثلين سجاما ترشيحها لقيادة مكتب إدارة الأراضي التابع لوزارة الداخلية صباح اليوم الخميس في بداية جلسة استماع لتأكيد ترشيحها أمام لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وقال ديفيد بيرنهاردت، الذي شغل منصب وزير الداخلية في فترة ولاية ترامب الأولى، على تطبيق إكس إن سحب سجاما لترشيحها كان "نتيجة لأفعالها الخاصة"، وضمن تعليقاته رابطا لموقع إليكتروني نشر تعليقاتها التي أدلت بها في عام 2021، وأشار إلى أن الأشخاص الذين لا تتماشى آراؤهم مع آراء ترامب يجب ألا يسعوا للحصول على مناصب سياسية في إدارته.

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