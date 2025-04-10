حفيد الملك فاروق يلتقي حفيد الخديوي عباس في حفل سفارة الفاتيكان

تصوير- هاني رجب:

أقام سفير الفاتيكان مساء اليوم حفلا دبلوماسياً للسفراء الجدد الذين تولوا مهام عملهم في مصر.

وحضر الحفل عدد من السفراء العرب والأجانب حيث التقى الأمير محمد علي حفيد الملك فاروق الأمير عباس حلمي الثالث محمد عبد المنعم في القاهرة عام 1941. جده الخديوي عباس حلمي الثاني، ووالده الأمير محمد عبد المنعم، الذي تولى الوصاية على العرش لحين بلوغ الأمير أحمد فؤاد ابن الملك فاروق السن القانونية، ووالدته الأميرة فاطمة نسل شاه عثمان أوغلو حفيدة آخر سلطان الدولة العثمانية.