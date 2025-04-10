الرئاسة السورية تمدد عمل لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل لمدة 3 أشهر

( د ب أ )

أعلنت الرئاسة السورية اليوم الخميس، تمديد عمل لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل لمدة ثلاثة أشهر.

وقال بيان رئاسي سوري نشر على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للرئاسة السورية، تحت عنوان ،" قرار رئاسي رقم (11) لعام 2025 بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل ، بناءً على الصلاحيات الممنوحة، وبعد الاطلاع على التقرير الأولي للجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، والمشكّلة بموجب القرار الرئاسي رقم (3)، وبعد النظر في طلب التمديد الذي تقدمت به اللجنة لضرورة استكمال عملها وفق المعايير المعتمدة، يقرر رئيس الجمهورية ما يلي،: تمديد عمل اللجنة لمدة ثلاثة أشهر أخرى غير قابلة للتمديد وتعمل اللجنة على استكمال إنجاز مهمتها واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك، وفق الأصول المتبعة وترفع اللجنة تقريرها النهائي في الموعد المحدد".

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع شكل لجنة وطنية للتحقيق في الأحداث التي شهدها الساحل السوري ووقعت في السادس من الشهر الماضي.

وتضم اللجنة حقوقيون وضباطا للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري.

وبحسب القرار الرئاسي السوري، فإن مهمة اللجنة الكشف عن الأسباب التي أدت إلى تلك الأحداث والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها والتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها وإحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أعلنت توثيق مقتل 779 شخصًا منذ 6 مارس في مناطق الساحل السوري بينهم نحو 400 من عناصر الحكومة السورية.

ولكن مصادر محلية في محافظتي اللاذقية وطرطوس أعلنت مقتل أكثر من ألف من أبناء الساحل السوري.