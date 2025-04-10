رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الألمانية يغادر مصر بعد لقاءات مع مسؤولين

وكالات

أنهى رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الحرة الألمانية، زيارته إلى مصر اليوم، والتي بدأها أمس الأول 8 أبريل الجاري.

وقالت السفارة الألمانية بالقاهرة، عبر صفحتها الرسمية اليوم، إنه في الفترة من 8 إلى 10 أبريل 2025، أجرى رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الألمانية، مايكل كريتشمر، زيارة رسمية إلى العاصمة المصرية القاهرة في الفترة من 8 إلى 10 أبريل 2025، حيث عقد سلسلة من اللقاءات السياسية رفيعة المستوى مع عدد من كبار المسؤولين المصريين.

وشملت الزيارة لقاءات مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، والدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، بالإضافة إلى وزير القوى العاملة، حسن شحاتة.

وتركزت المحادثات على سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وساكسونيا، خاصة في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني، وتطوير شراكات فعالة في قطاع القوى العاملة، إلى جانب بحث الفرص الاقتصادية المشتركة بين الجانبين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار دعم التعاون المصري-الألماني على المستوى الإقليمي، وتعزيز الشراكات المستقبلية بين ولاية ساكسونيا ومصر في مختلف المجالات.