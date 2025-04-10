سجل مثير للجدل وخطاب معادٍ.. من هو مايك هاكابي سفير أمريكا الجديد لدى إسرائيل؟

القاهرة- مصراوي

أثار ترشيح مايك هاكابي لمنصب سفير الولايات المتحدة في إسرائيل انتقادات حادة من نواب ديمقراطيين وبعض الجماعات الدينية، الذين وصفوا تصريحاته السابقة بشأن الهوية الفلسطينية بأنها "شديدة التحريض".

مايك هاكابي هو حاكم سابق لولاية أركنساس، ومرشح جمهوري سابق للرئاسة، وراعٍ معمداني. صادق مجلس الشيوخ على تعيينه سفيرًا لإسرائيل يوم الأربعاء، بأغلبية 53 مقابل 46، في تصويت انقسم إلى حد كبير وفق الخطوط الحزبية.

أعلن الرئيس دونالد ترامب ترشيحه لهذا المنصب بعد الانتخابات مباشرة في نوفمبر، قائلاً: "إنه يحب إسرائيل وشعبها، وهم أيضًا يحبونه. مايك سيعمل بلا كلل لتحقيق السلام في الشرق الأوسط."

قال هاكابي في جلسة ترشيحه إنه زار إسرائيل لأول مرة في عام 1973، ووصف التجربة بأنها "مؤثرة"، واعتبر إسرائيل "أرضًا مقدسة لليهود والمسيحيين والمسلمين".

وأضاف أن دعمه لإسرائيل نابع من إيمانه بأن الله قطع عهدًا مع اليهود في العهد القديم يمنحهم حقًا أبديًا في الأرض. بدأ في عام 1981 بتنظيم رحلات إلى إسرائيل، وقال إنه قاد حوالي 10,000 شخص هناك، وزار البلاد نحو 100 مرة.

في عام 2008، خلال حملته الرئاسية في ولاية ماساتشوستس، قال هاكابي: "لا يوجد شيء اسمه فلسطيني"، واعتبر أن الهوية الفلسطينية "أداة سياسية لانتزاع الأرض من إسرائيل".

يدعم هاكابي بقوة حركة الاستيطان الإسرائيلية. ففي زيارة له عام 2018، شارك في مراسم تدشين مستوطنة، وأعلن حينها أنه "قد يرغب في شراء منزل عطلات هناك".

وأثناء زيارته للقدس عام 2015 خلال حملته الرئاسية الثانية، رفض استخدام مصطلحي "الاحتلال" و"الضفة الغربية"، وفضل استخدام الاسم التوراتي "يهودا والسامرة" لتأكيد الادعاء الإسرائيلي على الأرض. كما أيد ضم إسرائيل للضفة الغربية.

وخلال جلسة الاستماع في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، استجوبته السيناتور الديمقراطية جين شاهين بشأن تصريحاته "شديدة التحريض"، لكنه رفض الدفاع عنها أو توضيحها، قائلاً إنه سيمثل سياسات الإدارة وليس آراءه الشخصية.

وعندما سئل عن تصريح ترامب في فبراير، بأن الولايات المتحدة قد تتولى إدارة قطاع غزة وأن الفلسطينيين سينتقلون لدول مجاورة، نفى هاكابي أن يكون الرئيس يقصد "التهجير القسري"، وقال: "لا ينبغي إجبارهم"، موضحًا أن الرئيس كان يتحدث عن "توفير ملاذ آمن".

وبشأن الحرب بين إسرائيل وحماس وتأثيرها على المدنيين في غزة، استهان هاكابي بالقلق حيال قطع إسرائيل المساعدات الإنسانية عن القطاع في مارس، وقال إن "كميات هائلة من الإمدادات" دخلت غزة. كما أعرب عن دعمه لاستخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي القنابل الثقيلة المقدمة من الولايات المتحدة.

هاكابي يعارض منذ وقت طويل إقامة دولة فلسطينية، ويعتبر مؤيدوه – كمعهد السياسات "أمريكا أولاً" – أن معارضته لحل الدولتين سببًا رئيسيًا لدعمه.

أكثر من 65 منظمة دينية وحقوقية ويسارية ناشدت أعضاء مجلس الشيوخ برفض ترشيحه، من بينها جماعات مسيحية ويهودية ومسلمة قالت إن "تعيينه سيشجع من يعارضون السلام ويزيد الانقسام، بدلًا من دعم الحوار البنّاء والتفاهم".

كما بعث مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (CAIR) برسالة في فبراير إلى أعضاء مجلس الشيوخ يُعدد فيها "تاريخ هاكابي من التصريحات المعادية للمسلمين والخطاب التحريضي".

المنظمات اليهودية الأميركية منقسمة بشأن ترشيحه. ففي فبراير، دعا الحاخام يوناه دوف بيسنر، مدير مركز العمل الديني لليهودية الإصلاحية، إلى رفض التصديق عليه. في المقابل، دافعت منظمة "المنظمة الصهيونية لأمريكا" عن ترشيحه ورفضت الانتقادات.

فيما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صدر في فبراير أن هاكابي هو "سياسي بارز، ومعلق إعلامي، ومؤلف، ومتحدث جماهيري"، ويتمتع بخبرة واسعة في الخدمة العامة والحياة الثقافية.

يقول المؤيدون إن تاريخه وانسجامه مع أجندة إدارة ترامب يجعلان منه الخيار المناسب لهذا المنصب.

شغل هاكابي منصب حاكم أركنساس من 1996 حتى 2007، و"ترك إرثًا من خفض الضرائب، وخلق فرص العمل، وتطوير البنية التحتية، وإصلاح التعليم، ومبادرات صحية تُركّز على الوقاية"، حسب بيان الخارجية.

خاض الانتخابات الرئاسية عامي 2008 و2016، وحظي بدعم كبير من الجمهوريين، حيث جاء في المرتبة الثانية في السباق الجمهوري عام 2008.

من 2017 وحتى أوائل هذا العام، قدم برنامجًا تلفزيونيًا أسبوعيًا بعنوان "هاكابي" على شبكة "ترينيتي برودكاستينج"، التي تُعد أكبر شبكة تلفزيونية مسيحية في العالم.

وُلد هاكابي في مدينة هوب بولاية أركنساس عام 1955، وتخرج من مدرسة هوب الثانوية عام 1973. بحلول ذلك الوقت، كان قد قرر أن يصبح راعيًا دينيًا.

تخرج من جامعة أواتشيتا المعمدانية عام 1975، وحصل على درجة الماجستير من معهد اللاهوت المعمداني الجنوبي في تكساس عام 1980.

وقبيل التصويت على تعيينه، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثيون، إن تعيين هاكابي ودعم الجمهوريين لإسرائيل أمر بالغ الأهمية في ظل الحرب الحالية، وأضاف: "الرئيس ترامب أوضح أن الولايات المتحدة تقف بحزم إلى جانب إسرائيل".

وأشار: "السفير هاكابي سيكون صوتًا قويًا وداعمًا لإسرائيل ولمصالح أمريكا من موقعه في القدس".