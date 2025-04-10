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150 ضابطا بسلاح بحرية الاحتلال يطالبون بوقف الحرب على غزة

08:53 م الخميس 10 أبريل 2025

سلاح البحرية الاسرائيلي

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وكالات

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نحو 150 ضابطًا في سلاح البحرية الإسرائيلي وقعوا رسالة تطالب الحكومة بوقف الحرب على قطاع غزة وإعادة الأسرى.

وأضافت يديعوت أحرونوت أن هؤلاء الضباط عبروا في رسالتهم للحكومة عن شعورهم بابتعادها عن الالتزام بإعادة الأسرى.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن رسالة ضباط سلاح البحرية الإسرائيلي تشير إلى أن الحرب تخدم مصالح سياسية وشخصية وليست أمنية، مضيفة أن تجدد القتال يعرض الجنود للخطر ويبعد تحرير الأسرى.

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