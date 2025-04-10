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وزير الطاقة الأمريكي يزور الإمارات والسعودية وقطر للترويج للاستثمار في قطاع الطاقة

08:32 م الخميس 10 أبريل 2025

كريس رايت وزير الطاقة الامريكي

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(د ب أ)

بدأ وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت جولة في الشرق الأوسط لتعزيز العلاقات الوثيقة للولايات المتحدة مع الدول الغنية بالطاقة في المنطقة والترويج للاستثمار في قطاع الطاقة الأمريكي.

ووصل رايت إلى الإمارات العربية المتحدة في أول جولة خارجية رسمية له كوزير للطاقة يزور خلالها أيضا المملكة العربية السعودية وقطر، حيث يلتقي بالمسؤولين الرسميين وقيادات قطاع الطاقة في هذه الدول.

وقال بن دايتديريش المتحدث باسم وزارة الطاقة الأمريكية في بيان "من خلال هذه الزيارة للشرق الأوسط، يركز الوزير رايت على تعزيز العلاقات الأساسية مع الدول المنتجة للطاقة وتشجيع الاستثمار في الولايات المتحدة وتعميق التعاون في الابتكارات التكنولوجيات المطلوبة لإنتاج طاقة بتكلفة في متناول الجميع".

وأضاف البيان "في الوقت الذي تتقدم فيه الولايات المتحدة دول العالم في إنتاج كل من النفط والغاز الطبيعي، يواصل الطلب العالمي على الطاقة النمو".

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