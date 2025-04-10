ترامب: أكن احتراما كبيرا للرئيس الصيني وأعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق جيد للدولتين

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتطلع للتوصل إلى صفقة مع الصين، معبرًا عن احترامه الكبير للرئيس الصيني وأمله في التوصل إلى اتفاق يصب في مصلحة البلدين.

وأضاف ترامب أنه إذا لم تتمكن الولايات المتحدة من إبرام صفقات تجارية جيدة للطرفين، فسيتم العودة لفرض التعريفات الجمركية التي تم تعليقها سابقًا.

وتابع ترامب أن الأرباح من الرسوم الجمركية ستُستخدم لتخفيض الضرائب وتقليص الدين العام، مشيرًا إلى أن الصين تمتلك فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة يقدر بتريليون دولار.

كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم إعادة تنظيم النظام العالمي بطريقة مميزة.

وأضاف ريبيو أن الشركات الصينية كانت تعمل بحرية داخل الولايات المتحدة، في حين أن الشركات الأمريكية لم تحظ بنفس الفرص في الصين.