إعلام عبري يكشف تفاصيل المقترح المصري لصفقة تبادل الأسرى

وكالات

كشفت القناة 13 الإسرائيلية عن تفاصيل المقترح المصري لصفقة تبادل أسرى يتضمن الإفراج عن 8 أو 9 أسرى أحياء، من بينهم الأمريكي عيدان ألكسندر، بالإضافة إلى تسليم جثث 8 آخرين.

ويشمل المقترح وقفًا لإطلاق النار لمدة 70 يومًا، يُستأنف خلالها مفاوضات المرحلة الثانية، مع فتح المعابر والسماح بدخول المساعدات والوقود إلى غزة.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد تحقيق تقدم كبير في مفاوضات الأسرى، مشيرًا إلى أنه التقى بعدد من الأسرى السابقين في غزة قبل أسبوعين، وعبر عن صدمته من المعاناة التي مروا بها.

وأكد ترامب قرب إعادة هؤلاء الأسرى إلى منازلهم، مشيرًا إلى تعامله مع كل من إسرائيل وحركة حماس في الوقت ذاته، موضحًا أن حماس هي "جماعة شنيعة".

كانت القناة 13 الإسرائيلية قد أفادت بأنه تم إطلاع وزراء المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني المصغر على وجود مقترح جاد لصفقة تبادل أسرى قيد الإعداد.

هذا ويتزامن ذلك مع تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نقلت فيه عن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف تأكيده لعائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة بأن صفقة التبادل الجادة قيد الإعداد وأن الأمر مسألة أيام.