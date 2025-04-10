ترامب: تحقيق تقدم في مفاوضات الأسرى في غزة وقرب إعادة الأسرى

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحقيق تقدم كبير في مفاوضات الأسرى في غزة، مشيرًا إلى أنه التقى بعدد من الأسرى السابقين قبل أسبوعين وأعرب عن صدمته من المعاناة التي عاشوها، مؤكدًا قرب إعادة هؤلاء الأسرى إلى منازلهم.

وأضاف ترامب أنه يتعامل مع كل من إسرائيل وحركة حماس في آن واحد، مؤكدًا أن حماس هي "جماعة شنيعة".

كانت القناة الـ13 الإسرائيلية قالت إنه تم إطلاع وزراء المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني المصغر على وجود مقترح جاد لصفقة تبادل أسرى يجري بلورتها.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تقرير نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، حيث أفادت بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أبلغ عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة أن صفقة تبادل جادة للأسرى قيد الإعداد وأن الأمر مسألة أيام.