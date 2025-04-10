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وزير الخارجية الأمريكي: الرئيس ترامب يعتزم إعادة تنظيم النظام العالمي بطريقة مميزة

07:56 م الخميس 10 أبريل 2025

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

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وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم إعادة تنظيم النظام العالمي بطريقة مميزة.

وأضاف ريبيو أن الشركات الصينية كانت تعمل بحرية داخل الولايات المتحدة، في حين أن الشركات الأمريكية لم تحظ بنفس الفرص في الصين.

وأكد الوزير الأمريكي أن هدف بلاده الأساسي هو منع إيران من تطوير سلاح نووي، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تُجرى محادثات مباشرة بين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ومسؤول إيراني رفيع يوم السبت المقبل.

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ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي إعادة تنظيم النظام العالمي الشركات الصينية
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